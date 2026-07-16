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"Логика молока" в I полугодии нарастила выручку на 3,5%, до 84,5 млрд рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Компания "Логика молока", один из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в РФ, в I полугодии получила выручку в размере 84,5 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период 2025 года.

Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув 510 тыс. тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 млн тонн готовой продукции.

Как говорится в сообщении, наиболее заметную динамику показали категории, связанные со здоровым и сбалансированным питанием: так, продажи греческого йогурта выросли на 68%, мягкого творога - на 40%, прессованного творога - на 26%. Кроме того, растёт спрос на решения для готовой еды и HoReCa, отмечает производитель. На этом фоне объем продаж напитков на растительной основе Planto увеличились на 4%, говорится в сообщении.

Экспортные поставки в I полугодии увеличились в натуральном выражении на 6% (до 8,3 тыс. тонн), в денежном - на 3% (до 1,7 млрд рублей). В настоящее время продукция компании представлена в 12 странах.

Капитальные затраты компании за 6 месяцев составили 2,8 млрд рублей - в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Среди ключевых инвестиционных проектов - строительство новых мощностей в Казани, Самаре, реконструкция в Шадринске, а также повышение уровня автоматизации производственных линий, внедрение ИИ и развитие логистики.

"Логика молока" в I полугодии закрыла сделку по приобретению завода "Полярис", что позволило ей выйти в категорию мороженого.

За I полугодие "Логика молока" запустила в производство свыше 20 новых продуктов. Среди приоритетов - высокобелковые и функциональные продукты, современные форматы перекуса, детское питание, мороженое и решения для профессионального рынка.

"Логика молока" объединяет 13 заводов. В 2025 году ее выручка выросла на 13,6%, до 161,1 млрд рублей.

Логика молока
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