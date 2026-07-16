Депутаты предложили ужесточить механизм финансовой блокады нелегального крипторынка

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению законопроекта о легализации в РФ оборота криптовалют предложил перестроить механизм финансовой блокады нелегального крипторынка: вместо перечней получателей, в пользу которых предлагалось запрещать переводы, банки будут отказывать в проведении операций на основании собственных подозрений.

Доработанный ко второму чтению законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах" № 1194918-8 размещен в четверг в электронной базе данных парламента.

Блокировка по спискам

В рамках первого чтения предлагалось построить механизм на двух перечнях, которые вел бы уполномоченный орган, определенный правительством. В первый перечень включались бы российские юридические лица, индивидуальные предприниматели и иностранные лица, организующие обращение цифровой валюты в обход легальных участников рынка. Во второй перечень - иностранные поставщики платежных услуг, обслуживающие переводы в пользу фигурантов из первого перечня, при этом иностранные банки включению в него не подлежали. Оба перечня размещались бы на официальном сайте уполномоченного органа.

Отказывать в переводах в пользу фигурантов перечней должны были бы не только кредитные организации, но и платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи, оператор и участники платформы цифрового рубля.

Блокировка по подозрению

Ко второму чтению оба перечня из законопроекта исключены. В итоговой версии проекта закона вводится понятие "неуполномоченный получатель" - получатель денежных средств, в отношении которого у банка есть подозрения, что он осуществляет деятельность по организации обращения цифровых валют, не являясь лицом, легально организующим обращение цифровых валют в РФ. Выявлять таких получателей кредитные организации и филиалы иностранных банков будут в порядке, установленном их собственными внутренними документами, критериев законопроект не устанавливает и не поручает установить Банку России.

Сведения о выявленных неуполномоченных получателях банки будут направлять в ЦБ. Обратный поток информации предусмотрен только по иностранным платежным сервисам: Банк России будет направлять в кредитные организации и филиалы иностранных банков сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, обслуживающих переводы в пользу неуполномоченных получателей. Размещение этих сведений в открытом доступе законопроектом не предусмотрено.

Круг обязанных субъектов сузился до кредитных организаций, филиалов иностранных банков и банков - эмитентов платежных карт. Платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи и платформа цифрового рубля из механизма исключены. Сохранена обязанность банка - эмитента платежной карты отказать клиенту-резиденту в трансграничном переводе, если присвоенные в рамках платежной системы код или иной идентификатор операции указывают на осуществление нелегального криптоперевода.

Ко второму чтению появилась обязанность банка незамедлительно уведомить клиента об отказе в проведении операции в порядке, предусмотренном заключенным с ним договором. Процедура информирования самого неуполномоченного получателя и порядок оспаривания им фактической блокировки законопроектом не предусмотрены.

Исключения

Отказывать в переводе банк не обязан в трех случаях: если операция связана с внешнеторговым договором; если она совершается по поручению организации, осуществляющей обмен цифровых валют; если она совершается по поручению брокера или доверительного управляющего в случаях, которые установит Банк России.

Норма о блокаде денежных переводов для нелегального крипторынка заработает с 1 июля 2027 г. С этой же даты вступают в силу норма о том, что организацию обращения цифровых валют осуществляют только организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, цифровой депозитарий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговые организации, а также норма о том, что резиденты вправе совершать сделки и операции с цифровыми валютами только через этих лиц или с ними.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 21 июля.