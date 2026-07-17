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Европейские фондовые индексы не показали единой динамики

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг.

Трейдеры оценивали новости о развитии событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные отчеты.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,16% - до 643,73 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,54%, испанский IBEX 35 - 0,15%. Германский DAX потерял 0,34%, французский CAC 40 - 0,05%, итальянский FTSE MIB - 0,07%.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на европейские рынки. США и Иран продолжают обмениваться ударами, а движение судов через Ормузский пролив существенно замедлилось.

Агентство Reuters сообщило в среду, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок нефти с Ближнего Востока.

Риск возобновления роста цен на энергоносители усиливает давление, в частности, на быстро развивающийся и очень энергоемкий ИИ-сектор, отмечают эксперты.

На этом фоне дешевеют акции производителей оборудования для энергетической инфраструктуры и энергокомпаний. Стоимость бумаг Siemens Energy опустилась на 2,3%, Schneider Electric - на 2,2%, RWE - на 2%, E.ON - на 2,3%.

Бумаги TotalEnergies подешевели на 1,5%. Предварительный отчет французской компании показал, что рост цен на нефть позитивно сказался на ее результатах за второй квартал, однако в СПГ-подразделении результаты значительно ухудшились.

Акции поставщика оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV подорожали на 3,2% благодаря сильной квартальной отчетности ее клиента - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Бумаги других представителей полупроводниковой отрасли - ASM International, STMicroelectronics и Infineon Technologies - подешевели на 1,9% 4,8% и 3,9% соответственно.

Капитализация ABB Ltd. упала на 5,4%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2026 года, а также сообщил о планируемом приобретении британской компании Rotork Plc за $5,5 млрд. Акции Rotork взлетели на 66,8%.

Рыночная стоимость германского сервиса доставки еды Delivery Hero SE увеличилась менее чем на 0,1%. Американская Uber Technologies Inc. объявила о покупке компании, которую она оценила в $14,8 млрд.

Цена бумаг французского рекламного агентства Publicis выросла на 3,1% благодаря его сильной отчетности. Компания также улучшила прогноз органического роста выручки на текущий год.

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