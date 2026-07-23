Квартальная чистая прибыль Alphabet выросла вчетверо

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в первом финансовом квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, выручку - на 24%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $112,107 млрд, или $9,11 в расчете на акцию, против $28,196 млрд, или $2,31 на акцию, годом ранее. Показатель включает чистую прибыль от инвестиций в долевые инструменты в размере $99 млрд, преимущественно нереализованную.

Выручка поднялась до $119,796 млрд с $96,428 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 23%.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,88 на акцию при выручке в $117,06 млрд, по данным FactSet.

Рекламные доходы Google в отчетном квартале повысились на 14% и достигли $81,63 млрд. В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $63,17 млрд (подъем на 17%), YouTube - $11,06 млрд (рост на 13%).

Выручка сервиса Google Cloud взлетела на 82% - до $24,77 млрд.

При этом свободный денежный поток холдинга стал негативным, составив минус $5,86 млрд против плюс $10,12 млрд кварталом ранее.

Кроме того, компания неожиданно повысила годовой прогноз капитальных затрат до $195-205 млрд со $180-190 млрд.

Капитализация Alphabet сократилась на 3,3% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности.