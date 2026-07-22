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Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев

Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины собрал рекордную аудиторию среди всех футбольных трансляций в истории американского телевещания. По данным Nielsen, матч посмотрели почти 63 млн человек.

Трансляция на английском языке на телеканале Fox и стриминговой платформе Fox One собрала 38,9 млн зрителей. Еще 23,9 млн посмотрели испаноязычный эфир на канале Telemundo и стриминговой платформе Peacock (входят в Comcast).

Игра прошла в воскресенье 19 июля в Нью-Джерси и завершилась победой испанцев в дополнительное время со счетом 1:0. В перерыве матча выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.

Общая аудитория ЧМ на Fox увеличилась более чем вдвое по сравнению с первенством 2022 года в Катаре, а число новых подписчиков Fox One за время чемпионата, по данным Antenna, составило рекордные 2,8 млн.

Прирост общей стоимости бизнеса 21 официального спонсора за счет ЧМ-2026 составил $61 млрд при вложениях на уровне $2,8 млрд, подсчитала Brand Finance.

Совокупная стоимость спонсорских брендов за время чемпионата выросла на $7,2 млрд.

Самый большой прирост в абсолютном выражении в обоих случаях зафиксировала Saudi Aramco - $26,14 млрд и $1,08 млрд соответственно.

Бренд ЧМ-2026 оценен в $5,2 млрд. Основной вклад в его стоимость внесло спонсорство ($1,9 млрд).

Яркие кадры чемпионата мира-2026

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Аргентина Испания США футбол ЧМ-2026
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