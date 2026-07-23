Brent торгуется выше $96 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше $96 за баррель.

Американские вооенные силы 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг Генштаб армии Кувейта сообщал, что ПВО отражает атаки иранских беспилотников.

Йеменские хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

К 8:30 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,04 (2,17%) до $96,11 за баррель. В среду Brent подорожала на $3,06 (3,36%), до $94,07 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,43 (1,65%), до $88,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,49 (2,95%), до $86,83 за баррель.

Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель.

"Рынок столкнулся с редкой ситуацией, когда риски для поставок исходят одновременно от перебоев в судоходстве через Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. "Премия за геополитический риск вернулась в цены на нефть, однако для устойчивого роста рынка потребуются свидетельства продолжительных перебоев в судоходстве или существенных сбоев в поставках", - говорит она.