Apple запустит программу проката устройств Apple Upgrade вместе с Klarna

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует 28 июля запустить программу проката устройств Apple Upgrade, передает Bloomberg со ссылкой на источники.



По их словам, программа будет распространяться на большинство моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Среди оставшихся за ее периметром - Apple Watch SE, базовые iPad, iPhone 16 и MacBook Neo.



Финансовым партнером программы будет шведская финтех-компания Klarna.



Apple Upgrade будет устроена как подписка, и пользователи смогут досрочно расплатиться за устройство, оставить его себе в конце срока или досрочно перейти на новую модель. В некоторых случаях за эти операции будет предусмотрена дополнительная комиссия. В конце срока устройство также можно будет вернуть.



Срок проката iPhone и Apple Watch составит два года, Mac и iPad - три года.



Вначале программа будет действовать как минимум в США и будет доступна как в обычных розничных точках, так и онлайн. Пользователям предварительно будет нужно пройти мягкую кредитную проверку.



В отличие от существующей iPhone Upgrade Program, новая программа не включает сервис AppleCare. В ней также не будет тарифов для бизнеса и учебных заведений.



Apple планирует прекратить прием участников в iPhone Upgrade Program и стандартные программы рассрочки и покупки смартфонов в кредит, продвигая Apple Upgrade как более выгодный вариант.



Компания уже рассматривала возможность запуска собственной программы подписки на устройства, но в 2024 году от него отказалась. Партнерство с Klarna позволит ей запустить такой механизм и при этом не нести финансовой ответственности.



Несколько недель назад Apple существенно повысила цены на устройства из-за дефицита чипов памяти.