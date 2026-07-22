Поиск

Apple запустит программу проката устройств Apple Upgrade вместе с Klarna

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует 28 июля запустить программу проката устройств Apple Upgrade, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, программа будет распространяться на большинство моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Среди оставшихся за ее периметром - Apple Watch SE, базовые iPad, iPhone 16 и MacBook Neo.

Финансовым партнером программы будет шведская финтех-компания Klarna.

Apple Upgrade будет устроена как подписка, и пользователи смогут досрочно расплатиться за устройство, оставить его себе в конце срока или досрочно перейти на новую модель. В некоторых случаях за эти операции будет предусмотрена дополнительная комиссия. В конце срока устройство также можно будет вернуть.

Срок проката iPhone и Apple Watch составит два года, Mac и iPad - три года.

Вначале программа будет действовать как минимум в США и будет доступна как в обычных розничных точках, так и онлайн. Пользователям предварительно будет нужно пройти мягкую кредитную проверку.

В отличие от существующей iPhone Upgrade Program, новая программа не включает сервис AppleCare. В ней также не будет тарифов для бизнеса и учебных заведений.

Apple планирует прекратить прием участников в iPhone Upgrade Program и стандартные программы рассрочки и покупки смартфонов в кредит, продвигая Apple Upgrade как более выгодный вариант.

Компания уже рассматривала возможность запуска собственной программы подписки на устройства, но в 2024 году от него отказалась. Партнерство с Klarna позволит ей запустить такой механизм и при этом не нести финансовой ответственности.

Несколько недель назад Apple существенно повысила цены на устройства из-за дефицита чипов памяти.

Apple Klarna iPhone США Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple запустит программу проката устройств Apple Upgrade вместе с Klarna

"Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

 "Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

 Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

"Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

 "Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

Шохин заявил о риске "осенних банкротств" при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне

Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

 Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Brent подорожала до $92,36 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

 Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2080 пунктам по индексу МосБиржи
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10682 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов