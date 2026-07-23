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ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять все три основные процентные ставки по итогам июльского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам по-прежнему составит 2,25% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка по маржинальным кредитам - 2,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

ЕЦБ
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