РСПП просит отложить изменение расчета платы за пользование водными ресурсами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бизнес и регуляторы продолжают обсуждать готовящиеся изменения порядка расчета платы за пользование водными объектами. Очередным вариантом корректировки ставки за забор воды для промпредприятий может стать введение повышающего коэффициента 5, заявил Российский союз промышленников и предпринимателей.

Это вдвое отличается от предыдущей версии повышения платы: в конце 2025 года Минприроды опубликовало проект изменений в постановление правительства от 26 декабря 2014 года № 1509 "О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности", который предусматривал введение с 2027 года повышающего коэффициента 10 при расчете платы за забор воды из поверхностных водных объектов для всех водопользователей, кроме субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение, теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Также предполагалось 10-кратное увеличение ставки за забор воды для водопользователей, не имеющих водоизмерительных приборов. Эти предложения получили отрицательное заключение по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Новый вариант проекта изменений в 1509-е постановление не публиковался. Как сказано в комментарии РСПП, теперь проект предусматривает пятикратный рост ставок платы за промышленный забор пресной воды из поверхностных водных объектов в 2027-2029 годах. Также предполагается изменить порядок индексации: вместо прогнозного индекса-дефлятора использовать фактический индекс потребительских цен, публикуемый Росстатом. Повышающий коэффициент за отсутствие приборов учета должен будет, согласно новой версии предложения, подниматься поэтапно: с 2029 года - до 3, с 2032 года - до 6, с 2035 года - до 12.

"По оценке РСПП, такие изменения могут заметно увеличить нагрузку на предприятия базовых отраслей промышленности. При этом предпосылки предлагаемого повышения неочевидны: в обосновании проекта постановления указывается, что это должно стимулировать к экономии водных ресурсов, но, по данным Росстата, водозабор на производственные нужды в последние годы не растёт, а снижается - с 29,3 млрд куб. м в 2018 году до 27,7 млрд куб. м в 2024 году", - говорится в комментарии объединения, размещенном на его сайте.

В отношении планов повысить плату для предприятий без приборов учета в союзе отметили, что "на практике возможны ситуации, когда установить приборы невозможно или крайне затруднительно, например, из-за климатических и гидрологических условий, конструктивных особенностей промышленных объектов или отсутствия необходимых технических решений на рынке".

До принятия решения о корректировках платежей за использование водных ресурсов, считают в РСПП, "необходимо дополнительно оценить обоснованность предлагаемого уровня и темпов повышения платы, а также заранее определить, на какие именно водоохранные мероприятия будут направлены дополнительные бюджетные поступления".

В союзе отметили, что по оценкам Минприроды, дополнительные платежи предприятий могут составить 45,6 млрд рублей. "Для целого ряда отраслей такой рост финансовой нагрузки будет существенным. Среди наиболее чувствительных к предлагаемым изменениям сфер - химическая промышленность, металлургия, добыча полезных ископаемых, а также электроэнергетика", - заявили в РСПП.

В Минприроды не стали комментировать суть новых предложений, отметив лишь, что "вопрос об увеличении ставок платы за пользование водными ресурсами прорабатывается с 2024 года по рекомендации Счетной палаты".

"Обсуждение идет с отраслевыми ведомствами и бизнес-сообществом в целях установления справедливой ставки. Говорить о принятии документа на сегодняшний день - преждевременно", - сказали "Интерфаксу" в министерстве.