ЕК оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушения закона ЕС о цифровых рынках

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о своих решениях оштрафовать Google на 890 млн евро за нарушения Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

"Сегодня Европейская комиссия приняла два решения, признающих несоблюдение Google Закона о цифровых рынках (DMA) в том, что касается предоставления преференций собственным сервисам в поиске Google, а также введения ограничений для компаний, перенаправляющих потребителей на альтернативные, часто более дешевые, каналы покупки в Google Play", - говорится в коммюнике ЕК.

В нем сообщается, что Еврокомиссия наложила на Google штрафы в размере 460 млн евро и 430 млн евро соответственно за эти нарушения.

"Два принятых нами сегодня решения подтверждают нашу готовность применять Закон о цифровых рынках для защиты бизнеса и инноваций. Мы обнаружили, что Google наносит вред компаниям, предлагающим аналогичные услуги, такие как покупки или спорт, не предоставляя им такой же уровень видимости в поиске Google. Мы также обнаружили, что Google ограничивал разработчиков приложений в предоставлении более дешевых предложений клиентам в магазине приложений Google Play. Теперь Google должен положить конец этому несоответствию и воздержаться от его продолжения в будущем", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК, отвечающая за технологический суверенитет ЕС, Хенна Вирккунен.

В свою очередь ее коллега - исполнительный заместитель председателя ЕК, курирующий конкурентоспособность, Тереса Рибера отметила, что Google не смог эффективно соблюдать Закон о цифровых рынках, и поэтому приняты "решительные, но сбалансированные меры" по обеспечению соблюдения закона в наказание за эти нарушения.

"Лучшие продукты должны преуспевать, потому что они лучше, а не потому, что принадлежат компании, управляющей поисковой системой. И европейские потребители имеют право получать от разработчиков приложений информацию о том, где подписаться на лучшие предложения, даже если владелец магазина приложений не получает от этого никаких комиссионных", - подчеркнула Рибера.

Еврокомиссия установила, что Google предоставляет преференции своим собственным сервисам, включая магазины, отели, транспорт и спортивные результаты, по сравнению с сервисами третьих лиц в поиске Google, тем самым нарушая свои обязательства в соответствии с DMA.

В рамках принятых двух решений ЕК обязала Google прекратить несоблюдение требований. В частности, корпорация Google должна принять меры для: обеспечения справедливого и недискриминационного отношения к сторонним сервисам, представленным в результатах поиска Google; предоставления разработчикам приложений, распространяющим их через Google Play Store, как в техническом, так и в договорном плане, возможности продвигать предложения и заключать договоры с пользователями не только внутри, но и за пределами магазина приложений Google Play.

Корпорация обязана выполнить решения ЕК в течение 60 дней, "в противном случае ей грозят периодические штрафные платежи в размере до 5% от ее общего мирового оборота", предупредили в Брюсселе.