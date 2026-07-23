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Министр энергетики Турции провел переговоры с Новаком в Москве

Министр энергетики Турции провел переговоры с Новаком в Москве
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар
Фото: Turkish Ministry of Energy/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар всесторонне обсудил в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком вопросы энергетического сотрудничества двух стран, сообщила турецкая сторона.

В том числе обсуждались вопросы сотрудничества в области природного газа и строительство АЭС "Аккую".

Байрактар и Новак обменялись мнениями о продвижении работы над существующими направлениями, а также о возможных новых направлениях.

Турция получает основной объем потребляемого ею газа из России. В 2025 году "Газпром" поставил в республику 21 млрд куб. м газа, обеспечив 37% внешних поставок газа в страну. Кризис вокруг Ирана поставил под угрозу еще 14% импортного баланса Турции (8,23 млрд куб. м в 2025 году), а также весь импорт СПГ - в 2025 году страна закупила 13 млн тонн СПГ, который обеспечил 29% импорта.

Аккую Газпром Турция Александр Новак Алпарслан Байрактар Минэнерго
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