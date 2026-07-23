Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства

Основатели группы Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев - граждане Кипра

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Росимущество стало владельцем зарегистрированных в САР на острове Русский МКООО "Трансбункер Кэпитал" и МКООО "Трансбункер Менеджмент", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 22 июля.

"Трансбункер Кэпитал" принадлежат "Вистинский топливный терминал", "Кубанский топливный терминал", "Сахалинский топливный терминал".

Компании "Трансбункер Менеджмент" принадлежат "Трансбункер-Новороссийск", "Балтийская танкерная компания", "Стивидорно-судоходная компания", "Трансбункер-Холмск", "Новороссийский топливный терминал". Ранее все они принадлежали кипрской Transbunker Management Limited. Кроме того, ранее этот же офшор владел компанией "Трансбункер-Приморье", недавно проданной дальневосточным предпринимателям.

Кроме того, 17 июля в доход государства перешло ООО "Холдинговая компания "Трансбункер" (ранее принадлежало МКООО "Калифорния Инвестментс", которое 22 июля также перешло Росимуществу). ХК "Трансбункер" является владельцем "Вистинской топливной компании", "Дальневосточной танкерной компании", "Трансбункер-Ново", "Трансбункер-Шиппинг" и "Хабаровской топливной компании".

Генпрокуратура в апреле 2026 года подала иск к структурам ГК "Трансбункер". Это крупный бункеровщик в южных и дальневосточных портах России. В числе ответчиков значились, в том числе, основатели группы Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, оба они являются гражданами и резидентами Кипра. Эта страна отнесена к числу недружественных.

Источник пояснял "Интерфаксу", что истец просил признать ничтожными сделки о редомициляции и обратить в доход государства доли в компаниях, зарегистрированных в САР. Иск был основан на том, что Пугачев и Сандлер зарегистрировали на территории Британских Виргинских островов и Кипра подставные организации, которые не вели деятельность и выступали в роли номинальных держателей долей российских компаний. Редомицилированные в САР организации позволили ответчикам сохранить полный контроль над структурой владения российскими стратегическими предприятиями холдинга и продолжить выводить средства за рубеж (с 2020 года - почти 20 млрд рублей). Суд 6 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал группу компаний в доход государства.

ГК "Трансбункер" основана в 1991 году в морпорту Ванино (Хабаровский край). Включает в себя зарегистрированные на территории Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев, Ленинградской, Сахалинской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга компании. Компании, входящие в холдинг, являются лидерами рынка бункеровки судов, оптовыми поставщиками топлива и нефтепродуктов в основных российских портах, а также оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру. Группа владеет судами, нефтебазами, НПЗ и предприятиями.

Компания Transbunker International Limited зарегистрирована на Кипре в 2007 году, говорится в кипрском реестре, в настоящее время ликвидирована. Ранее Пугачев и Сандлер фигурировали в ней в статусе директоров.