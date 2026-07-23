TotalEnergies ожидает скорого завершения процесса продажи 10% "Арктик СПГ" компании "Нордлайн"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies в 2022 году списала свои активы в России в сумме $4,1 млрд, главным образом это касалось акций "Арктик СПГ 2", но "НОВАТЭК", владеющий 60% СПГ-проекта, инициировал процесс передачи этих акций, сообщил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции для инвесторов.

"НОВАТЭК" инициировал дискуссии о передаче 10% "Арктик СПГ 2" одной из своих "дочек" - компании "Нордлайн", и это было утверждено президентом РФ. (..) мы ожидаем, что процесс передачи, инициированный "НОВАТЭКом", будет завершен в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщалось, в начале июня президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО "Нордлайн" купить у "дочки" французской TotalEnergies 10% ООО "Арктик СПГ 2", соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

В документе не были указаны идентификаторы компании-покупателя, кроме названия. В мае этого год "НОВАТЭК", владеющий 60% "Арктик СПГ 2", создал 100-процентную "дочку" с названием ООО "Нордлайн".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Первая очередь начала работать в 2024 году.

Минфин США включил ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список в ноябре 2023 года. В середине декабря 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США. Объявление форс-мажора по поставкам СПГ источники "Интерфакса" увязывали с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски.

По словам источников, "НОВАТЭК" взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщала также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.

TotalEnergies подтверждала, что не будет получать сжиженный природный газ с проекта в 2024 году из-за форс-мажора, объявленного после попадания проекта под американские санкции.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - TotalEnergies, CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.