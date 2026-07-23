Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Казахстану пришлось снизить уровень добычи нефти из-за приостановки погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря", - говорится в официальном комментарии Минэнерго Казахстана.

При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, отметили в Минэнерго.

"В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело ко временному снижению объемов добычи нефти", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.

В Минэнерго сообщили, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами.

"В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - резюмируется в комментарии Минэнерго.

Ранее сообщалось, что четыре танкера, в том числе работающих в интересах нефтедобывающей промышленности Казахстана - Nordic Zenith, ASIA (с нефтью "Тенгизшевройла" (Сhevron) и NISSOS IOS (с нефтью компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз") и NELSA - подверглись атакам БПЛА в районе морского терминала КТК в период с 17 по 20 июля. По сообщению пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств и с международными экипажами на борту. Получены повреждения корпусов, плавучесть сохранена. Пострадавших и жертв нет, розлива нефти допущено не было.

19 июля МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как "недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан" и призвал страны-партнеры осудить нападения на суда с нефтью. Объемы ущерба пока не назывались.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 г. составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.