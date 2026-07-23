Мониторинг показал, что цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тыс. руб./кг

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на красную икру лососевой путины этого года в сетевой рознице взлетели до 20,4 тыс. рублей за 1 кг, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев, самой дорогой стала икра нерки. Именно на нее цена достигает 20,4 тыс. рублей за кг, "стартуя" с 14,8 тыс. рублей. Икра горбуши вылова 2026 года продается по 12,4 -18,45 тыс. рублей за кг, кеты - по 14,3-16,5 рублей.

Причем в середине июня рекордным показателем для начала путины были 15 тыс. рублей за кг икры чавычи, которая продавалась во Владивостоке. Цена нерки тогда составляла 11,5-13 тыс. рублей, горбуши - 8,5 тыс. рублей за кг.

По словам Савельева, на цены влияет несколько факторов, в числе которых - более низкий по сравнению с прошлым годом прогноз вылова лососей и, соответственно, производства икры.

Сославшись на данные Росрыболовства, эксперт сообщил, что к 22 июля вылов тихоокеанских лососей составил пока около 30 тыс. тонн. Прогноз на весь сезон - 227 тыс. тонн, что существенно ниже вылова 2025 года - 335,5 тыс. тонн. Соответственно икры в этом году может быть заготовлено около 8 тыс. тонн, что почти на 4 тыс. тонн меньше прошлогоднего. Информации об объемах ее заготовки пока нет, отметил он.

Вместе с тем Савельев заявил, что на рост розничных цен повлияло и ужесточение контроля на рынке красной икры. Это позволило оградить покупателей от продукции сомнительного качества и различных подтасовок. "По сути, рост стоимости - это цена за качество и безопасность продукта", - сказал он, напомнив, что 1 октября 2025 года обязательная маркировка икры включает сверку объемов, заявленных в двух информационных системах: "Честный знак" Центра развития перспективных технологий и "Меркурий" - системы Россельхознадзора.

"Интеграция этих двух систем не оставляет шансов выдать прошлогоднюю икру за икру "свежего урожая". Прежде этим грешили многие трейдеры. Сейчас каждый покупатель может определять прослеживаемость продукта от лосося до прилавка по двухмерному штрих-коду, который с 1 мая 2024 года в обязательном порядке должен быть нанесен на упаковку икры. Главное - покупать маркированный деликатес и обязательно проводить покупку через кассу", - сказал Савельев.