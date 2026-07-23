Поиск

Кабмин вводит новый грант до 265 млн руб. на поддержку малого молочного агробизнеса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые предусматривают расширение господдержки малого агробизнеса, занимающегося производством молока.

"Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 млн рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

По его словам, эти средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, а также решить вопрос с кормовой базой.

"Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить господдержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки", - сказал Мишустин.

Глава правительства также сообщил, что уточняется ряд положений для получателей грантов. "Срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО. В том числе если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы", - сказал он.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международные резервы РФ с 10 по 17 июля увеличились на $0,5 млрд

Министр энергетики Турции провел переговоры с Новаком в Москве

 Министр энергетики Турции провел переговоры с Новаком в Москве

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

 Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

TotalEnergies ожидает скорого завершения процесса продажи 10% "Арктик СПГ" компании "Нордлайн"

РСПП просит отложить изменение расчета платы за пользование водными ресурсами

ЕК оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушения закона ЕС о цифровых рынках

Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства

Мониторинг показал, что цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тыс. руб./кг

 Мониторинг показал, что цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тыс. руб./кг

Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

 Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

Brent торгуется выше $96 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10708 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3295 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов