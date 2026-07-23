Кабмин вводит новый грант до 265 млн руб. на поддержку малого молочного агробизнеса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые предусматривают расширение господдержки малого агробизнеса, занимающегося производством молока.

"Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 млн рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

По его словам, эти средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, а также решить вопрос с кормовой базой.

"Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить господдержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки", - сказал Мишустин.

Глава правительства также сообщил, что уточняется ряд положений для получателей грантов. "Срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО. В том числе если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы", - сказал он.