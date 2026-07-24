В Думе предложили назначать АСВ конкурсным управляющим при банкротстве всех банков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет назначаться конкурсным управляющим при банкротстве всех кредитных организаций, а не только привлекавших вклады физических лиц.

Проект поправок в закон о несостоятельности (№ 1297765-8) внесли в Госдуму глава ее комитета по собственности Сергей Гаврилов и его первый заместитель Сергей Тен.

По действующим правилам АСВ выполняет функции конкурсного управляющего только в отношении банков, имевших лицензию на привлечение вкладов граждан. В остальных случаях в этой роли выступают арбитражные управляющие, аккредитованные при Банке России.

Законопроект предлагает назначать АСВ управляющим в делах о несостоятельности всех банков. Это, по мнению авторов документа, позволит унифицировать регулирование. В пояснительной записке подчеркивается опыт АСВ в этой сфере: агентство уже выполняет аналогичные функции в делах о несостоятельности страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Электронное взаимодействие

Депутаты также предлагают разрешить кредиторам банков, страховых компаний и НПФ подавать требования в электронной форме при условии идентификации с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), усиленной электронной подписи или Единой биометрической системы. Сейчас аналогичный онлайн-порядок действует только для вкладчиков банков, обращающихся за страховым возмещением.

Требования к страховщикам

Кроме того, законопроект предусматривает, что требования страхователей по договорам, предусматривающим компенсационные выплаты через профессиональные объединения страховщиков, будут предъявляться непосредственно к таким объединениям, а не к страховой организации-банкроту. Исключение сделано для требований о возврате части страховой премии, например при досрочном прекращении договора. Они по-прежнему будут предъявляться к страховщику.

Поправки, в частности, затронут систему ОСАГО, где компенсационные выплаты осуществляет Российский союз автостраховщиков (РСА).