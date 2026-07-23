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Власти обсуждают продление запрета на экспорт дизтоплива на месяц, бензина - на полгода

Власти обсуждают продление запрета на экспорт дизтоплива на месяц, бензина - на полгода
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля, еще на один месяц, а запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля, - сразу на полгода, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Александра Новака.

Второй источник утверждает, что такое решение "фактически принято".

При этом запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, как ожидается, будет продлен также на полгода.

РФ бензин дизтопливо
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