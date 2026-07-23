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Санкции ЕС коснутся МосБиржи, зампреда ЦБ РФ

Санкции ЕС коснутся МосБиржи, зампреда ЦБ РФ
Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Новый санкционный пакет ЕС предусматривает ограничительные меры против "Московской биржи" и заместителя председателя ЦБ РФ, сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза.

"Санкционный пакет (...) усиливает огранчиения против финансового и банковского секторов РФ. В частности, в санкционный список добавлены Мосбиржа и заместитель председателя ЦБ РФ", - говорится в сообщении.

Часть группы "Мосбиржи", Национальный расчетный депозитарий, находится под санкциями ЕС с июня 2022 года, саму "Мосбиржу" вместе с НРД и Национальным клиринговым центром в свои санкционные списки в 2024 году включили США и Великобритания, после чего на ней прекратились торги и долларом, и евро.

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