Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с конца мая

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг, причем Brent торгуется выше психологически важной отметки $100 за баррель впервые с конца мая.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:01 по московскому времени подскочили на $6,34 (6,74%), до $100,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $4,81 (5,54%), до $91,64 за баррель.

Йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили объявленную ранее морскую блокаду страны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море.

"Если они сделают это снова, США будут считать ответственным за это Иран, так как хуситы - подчиненная Ирану сила; и сокрушительная военная кара постигнет Иран и, конечно, хуситов, которые меня очень разочаровали, поскольку до недавнего времени они поступали профессионально и разумно", - написал президент в соцсети X.

"В ближайшее время цены на нефть, вероятно, останутся высокими, поскольку рынок учитывает тревожную вероятность перебоев в поставках через второй стратегически важный морской коридор", - отмечает аналитик Pepperstone Ахмад Ассири.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена Brent может превысить $120 за баррель в четвертом квартале и составит в среднем $100 за баррель в следующем году в случае, если судоходство через Ормузский пролив останется затрудненным до конца 2027 года. Они допускают, что котировки могут подняться еще выше, если будут наблюдаться перебои поставок также через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал.