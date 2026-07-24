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Инфляция в Японии в июне ускорилась до 1,7% и обновила максимум за полгода

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в июне выросли на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,5% в мае и обновила максимум с прошлого декабря.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) усилился до 1,6% по сравнению с минимальными с марта 2022 года 1,4% в мае, обновив максимум с марта и совпав с консенсус-прогнозом Trading Economics.

Цены на транспортные услуги в прошлом месяце выросли на 2,4% (в мае - на 1,9%), на коммуникационные - на 3,8% (на 7,2%), на медицинские - на 1,3% (в мае - без изменений).

Продукты питания подорожали на 3,2%, что стало минимальным приростом с июля 2024 года (в мае - на 3,6%). Стоимость электроэнергии снизилась на 1,7% (в мае - на 2,4%), газа - на 0,7% (на 1,7%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в прошлом месяце составила 1,7% в годовом выражении против 1,8% в мае.

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. В мае текущего года они поднялись на 0,4% м/м.

Япония
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