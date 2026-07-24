Индексы МосБиржи и РТС открыли основную сессию снижением на 1,8% на новых санкциях ЕС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" корректируется вниз, отыгрывая подробности новых антироссийских санкций Евросоюза, а также на фоне дешевеющий нефти после ралли (фьючерс на Brent откатился ниже $99 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,8% до 2107,05 пункта, индекс РТС снизился на 1,8% до 846,59 пункта (-1,8%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "АЛРОСА" (-6%), "Полюса" (-5,7%), АФК "Система" (-5,6%), "Роснефти" (-4,8%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 июля, составляет 78,4049 рубля (-7,07 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (-3,7%), "ВК" (-3,2%), "Северстали" (-3%), "Норникеля" (-2,7%), "Русала" (-2,7%), "Газпрома" (-2,3%), "Яндекса" (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "НЛМК" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (-1,9%), "ММК" (-1,6%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), "ФосАгро" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1,3%), ВТБ (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "ИКС 5" (-0,5%).

Евросоюз 23 июля произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков (в том числе Россельхозбанк, "ДОМ.РФ", МТС-банк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург") и "Московская биржа", так и десятки небольших кредитных организаций.

Санкции также введены против трех нефтеперерабатывающих заводов в России, крупного НПЗ в Белоруссии, а также против компании, созданной для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России. Из крупных компаний новые санкции ЕС затронули "Интер РАО", АФК "Система". В список также включены золотодобытчики (среди них Nordgold, ПАО "Южуралзолото", "Селигдар").

"Московская биржа" сообщила, что продолжает работать в обычном режиме после введения санкций: "Торги и расчеты будут проводиться без изменений".

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что драйверов для продолжения роста рынка акций пока не наблюдается.

От более сильных распродаж рынок удерживает нефть, которая поднялась в район $100 за баррель Brent. Это не предел для роста, так как ни Иран, ни США пока не подают сигналов о скором прекращении конфликта, а значит, дефицит углеводородов будет нарастать. Такая дешевизна российских акций и их нежелание расти вслед за нефтью, еще раз говорят о слабости рынка, считает аналитик.

Что касается ставки ЦБ, то консенсус предполагает ее неизменность, поэтому фокус внимания сместится на риторику регулятора и новый среднесрочный прогноз. Скорее всего, среднее значение ставки на ближайшие два года будет повышено на 1-2 п.п. Оглашение решения регулятора может стать поводом для дальнейшего снижения рынка, в том числе закрытия спекулятивных "лонгов" по многим бумагам. Рисковым инвесторам можно попробовать прокатиться на "шортах", прежде всего по акциям наиболее закредитованных эмитентов, советует аналитик.

"В целом, мы не видим поводов для инвестиционных покупок российских акций широким фронтом. Не исключаем, что в обозримом будущем индекс Мосбиржи обновит годовой минимум", - считает Зацепин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2000-2100 пунктов.

Несмотря на поддержку со стороны высоких цен на нефть, есть риски снижения российского рынка акций, говорит он. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания ЦБ. "Мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне, что частично уже заложено в котировки акций", - заявил аналитик. При этом внимание инвесторов будет сосредоточено на пересмотре регулятором среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, включая динамику ключевой ставки. Это может способствовать снижению спроса на риск и смещению фокуса инвесторов в сторону более консервативных инструментов. В результате, индекс МосБиржи в ходе торгов может вернуться в диапазон 2000 - 2100 пунктов и сделать существенный шаг к его нижней границе. При этом сохранение интереса к "весовым" бумагам нефтегазового сектора продолжит сдерживать снижение рынка в целом, отметил Зварич.

В США накануне индексы акций снизились на 1-2,2% во главе с Nasdaq на отчетности Alphabet (-7,1%) и Tesla (-14,5%). Эти компании стали первыми технологическими гигантами, опубликовавшими квартальные отчеты, и они не впечатлили инвесторов. Негативное влияние на рынок оказал также новый скачок цен на нефть из-за очередной волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В Азии утром в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,7%, австралийский ASX - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 5,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Давление на рынки оказывают новые американские пошлины на импорт, которые пришли на смену временной глобальной ставке в 10%. "Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений", - сообщили в пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира.

Пошлины в 10% применяются для стран, которые обязались принять запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и обеспечить его соблюдение, объясняет The Hill. Поставки из остальных государств будут облагаться пошлиной в 12,5%. Новые тарифы вступили в силу с 00:01 пятницы по восточному времени США (07:01 по Москве).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после взлета накануне из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,8% до $98,84 за баррель (+7% в четверг), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,9% до $90,43 за баррель (+6,2% накануне).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ВС США провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые длились более двух часов. Военные продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив.

Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив, новый фронт на этой неделе открыли йеменские хуситы. Они начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что они нарушили морскую блокаду.

Эскалация конфликта ставит под угрозу значительный объем поставок нефти, предупреждают эксперты.