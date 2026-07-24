Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню благодаря приближающемуся налоговому периоду

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в пятницу рубль дорожает к юаню благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне новые санкции Евросоюза.

За первую минуту торгов юань подешевел на 3,75 копейки до 11,5355 рубля. При этом юань оказался на 4,71 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Динамика рубля в пятницу во многом будет зависеть от итогов очередного заседания Банка России, а также заявлений регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров ЦБ 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал ее снижения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности ДКП остался умеренно мягким: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Мировые цены на нефть умеренно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне. Рынок завершает неделю существенным ростом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. В заявлении отмечается, что военные США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив. Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,9% до $98,78 за баррель. В четверг контракт подорожал на 7%, до $100,69 за баррель, максимума с 22 мая.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,91%, до $90,43 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 6,2%, до $92,19 за баррель, максимума с 4 июня.

На этой неделе Brent подорожала более чем на 14%, WTI - почти на 13%.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив, новый фронт на этой неделе открыли йеменские хуситы. Они начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что они нарушили морскую блокаду.

"Потенциальные перебои с поставками нефти на данный момент являются самыми серьезными за все время этой войны, - отмечается в обзоре аналитиков ING. - Проход судов через Ормузский пролив практически прекратился, при этом существуют явные риски для экспорта саудовской нефти через Красное море". Эскалация конфликта ставит под угрозу значительный объем поставок нефти, предупреждают эксперты.

"Национальная валюта может попытаться перейти к укреплению в пятницу. Рубль продолжит получать поддержку со стороны высоких цен на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а дополнительным фактором может выступить решение ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем ее сохранения на текущем уровне 14,25% годовых при отсутствии направленного сигнала относительно дальнейших решений в рамках денежно-кредитной политики. Это может привести к отступлению китайского юаня к нижней границе диапазона 11,3-11,8 рубля за юань, а доллар может уйти ниже 77 рублей", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Евросоюз 23 июля произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков (в том числе Россельхозбанк, "ДОМ.РФ", МТС-банк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург") и "Московская биржа", так и десятки небольших кредитных организаций.

Санкции также были введены против трех нефтеперерабатывающих заводов в России, крупного НПЗ в Белоруссии, а также против компании, созданной для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России. Из крупных компаний новые санкции ЕС затронули "Интер РАО", АФК "Система". Также в список включены золотодобытчики (среди них Nordgold, ПАО "Южуралзолото", "Селигдар").