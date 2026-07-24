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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,75% годовых

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана решил снизить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщил ЦБ.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидали сохранения базовой ставки на уровне 17%. Однако некоторые допускали возможное снижение. Так, один из предполагаемых прогнозов Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана оказался верным: 47% опрошенных экспертами АФК участников рынка допускали снижение ставки до 16,75%.

В Нацбанке пояснили, что принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий.

"Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки", - заявили в Нацбанке.

Для принятия последующих решений необходимо накопление данных об устойчивости текущей инфляционной динамики, а также уточнение параметров индексации регулируемых тарифов, развития ситуации на внешних топливных и товарных рынках.

"Национальный Банк не задает заранее определенной траектории базовой ставки и допускает как паузы, так и изменение направленности решений в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозу", - говорится в сообщении.

Очередное решение по ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

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