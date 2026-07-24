В Китае проведут рейды для выявления поддельных российских товаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хэйлунцзян проведут рейды по противодействию торговле подделками российских товаров, сообщил через пресс-службу правительства Приморья краевой министр международных и внешнеэкономических связей Константин Сидоренко.

"Договорились о проведении совместных рейдов по торговым точкам. Китайские партнеры будут проводить проверки самостоятельно, но с привлечением наших экспертов - представителей Центра поддержки экспорта Приморья, краевого Минсельхоза, профильных ассоциаций. Только наши специалисты могут точно сказать, существует ли вообще у нас заявленный производитель, соответствует ли адрес на этикетке реальному", - сказал он после поездки в провинции Хэйлунцзян и Цзилинь.

По его словам, города Суйфэньхэ и Харбин - важные центры продвижения и дистрибуции российских товаров, особенно пищевой продукции. Однако в последнее время количество подделок возросло, в торговых точках до половины продукции может быть контрафактной.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос перед китайскими коллегами, указывая на то, что они сами теряют от такой ситуации: китайские покупатели едут в эти города именно за качественной российской продукцией. Если доверия не будет - поток покупателей сократится, а это и коммерческие, и имиджевые потери", - сказал министр.

Совместные рейды, по мнению Сидоренко, дадут результат уже в ближайшие месяцы.