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Индекс МосБиржи подскочил выше 2150 пунктов на решении ЦБ снизить ставку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу отреагировал ростом на неожиданное решение ЦБ РФ снизить ставку на очередные 25 базисных пунктов, до 14,0% годовых.

К 13:31 индекс МосБиржи вырос до 2156,43 пункта (+0,5%, до решения по ставке ЦБ индекс опускался ниже 2100 пунктов), индекс РТС - до 866,43 пункта (+0,5%).

Лидируют в росте акции "Московской биржи" (+3,4%), "ВК" (+2,8%), "Газпрома" (+2,4%), "ММК" (+2,1%), Сбербанка (+1,4% и +1,4% "префы"), ВТБ (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Русала" (+1,2%), "ИКС 5" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:31 по московскому времени составил 46,36 млрд рублей (из них 6,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,22 млрд рублей на акции "Озона").

ЦБ РФ Банк России Московская биржа
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