Банк России дал обновленный прогноз макроэкономических показателей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 24 июля, и предыдущий прогноз, опубликованный 24 апреля (показатели приведены в скобках):

2026 2027 2028 2029 Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 60 (65) 50 (55) 50 (55) 50 Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,0-7,0 (4,5-5,5) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 14,5-14,6 (14,0-14,5) 10,5-12,5 (8,0-10,0) 8,0-9,0 (7,5-8,5) 7,5-8,5 ВВП 0,0-1,0 (0,5-1,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 0,0-1,5 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 Денежная масса в национальном определении 7-12 (5-10) 6-11 (7-12) 7-12 (7-12) 7-12 Требования банков к экономике 6-10 (6-10) 6-11 (8-13) 8-13 (8-13) 8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: