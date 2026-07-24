Банк России дал обновленный прогноз макроэкономических показателей
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 24 июля, и предыдущий прогноз, опубликованный 24 апреля (показатели приведены в скобках):
|2026
|2027
|2028
|2029
|Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель
|60 (65)
|50 (55)
|50 (55)
|50
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|6,0-7,0 (4,5-5,5)
|4,0 (4,0)
|4,0 (4,0)
|4,0
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|14,5-14,6 (14,0-14,5)
|10,5-12,5 (8,0-10,0)
|8,0-9,0 (7,5-8,5)
|7,5-8,5
|ВВП
|0,0-1,0 (0,5-1,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|0,0-1,5 (1,0-2,0)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5
|Денежная масса в национальном определении
|7-12 (5-10)
|6-11 (7-12)
|7-12 (7-12)
|7-12
|Требования банков к экономике
|6-10 (6-10)
|6-11 (8-13)
|8-13 (8-13)
|8-13
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2026
|2027
|2028
|2029
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|48 (72)
|25 (44)
|15 (29)
|10
|Торговый баланс
|119 (155)
|99 (130)
|92 (115)
|88
|Экспорт
|458 (485)
|446 (472)
|454 (472)
|465
|Импорт
|339 (330)
|347 (342)
|362 (357)
|377
|Баланс услуг
|-50 (-50)
|-51 (-51)
|-52 (-52)
|-52
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-22 (-33)
|-23 (-34)
|-25 (-35)
|-26
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|48 (72)
|25 (44)
|15 (29)
|10
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)
|43 (60)
|36 (49)
|25 (32)
|16