Поиск

Банк России дал обновленный прогноз макроэкономических показателей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 24 июля, и предыдущий прогноз, опубликованный 24 апреля (показатели приведены в скобках):

2026202720282029
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель60 (65)50 (55)50 (55)50
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года6,0-7,0 (4,5-5,5)4,0 (4,0)4,0 (4,0)4,0
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых14,5-14,6 (14,0-14,5)10,5-12,5 (8,0-10,0)8,0-9,0 (7,5-8,5)7,5-8,5
ВВП0,0-1,0 (0,5-1,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года0,0-1,5 (1,0-2,0)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5
Денежная масса в национальном определении7-12 (5-10)6-11 (7-12)7-12 (7-12)7-12
Требования банков к экономике6-10 (6-10)6-11 (8-13)8-13 (8-13)8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2026202720282029
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ48 (72)25 (44)15 (29)10
Торговый баланс119 (155)99 (130)92 (115)88
Экспорт458 (485)446 (472)454 (472)465
Импорт339 (330)347 (342)362 (357)377
Баланс услуг-50 (-50)-51 (-51)-52 (-52)-52
Баланс первичных и вторичных доходов-22 (-33)-23 (-34)-25 (-35)-26
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ48 (72)25 (44)15 (29)10
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)43 (60)36 (49)25 (32)16

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

 ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14%

АФК "Система" назвала введенные против нее санкции ЕС необоснованными

Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

 Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

Brent подешевела до $98,83 за баррель

Санкции ЕС против Озон банка не распространяются на другие юрлица группы Ozon

Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель

 Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель

Санкции ЕС коснутся МосБиржи, зампреда ЦБ РФ

 Санкции ЕС коснутся МосБиржи, зампреда ЦБ РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10722 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 180 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3316 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов