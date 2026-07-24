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Банк России понизил прогноз по цене на нефть на 2026 год с $65 до $60 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $60 за баррель с $65 в апрельском прогнозе.

Как сказано в новом среднесрочном прогнозе ЦБ, ожидания относительно цены на нефть в 2027 году понижены - до $50 с $55, в 2028 году - также до $50 с $55.

В 2029 году ЦБ ждет цену нефти, рассчитываемой для целей налогообложения, на уровне $50 за баррель.

С февраля 2025 года ЦБ перешел на прогнозирование средней цены на нефть для целей налогообложения (согласно Налоговому кодексу, для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals) с ранее прогнозировавшейся цены нефти марки Brent.

Минэкономразвития ожидает среднегодовую цену нефти марки Urals в 2026 году на уровне $59, в 2027 году - $50, в 2028 году - $50, в 2029 году - $50. Опрошенные "Интерфаксом" в начале июля аналитики прогнозировали среднегодовую цену на нефть Urals в текущем году на уровне $66, в 2027 году - $56.

Urals Brent Банк России Минэкономразвития НДПИ
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