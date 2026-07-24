Масложировой союз ждет повышения с осени пошлины на экспорт сои до 30%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт сои из России с 1 сентября 2026 года может быть повышена до 30%, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев на летней конференции "Где маржа-2026".

"Мы надеемся, что в новый сезон (с 1 сентября 2026 года - ИФ) войдем с новой ставкой пошлины в размере 30%. Ждем от регулятора этого решения, оно позволит не допустить перекосов, которые были в этом году по экспорту", - сказал он.

Союз также рассчитывает на повышение экспортной пошлины на масличный лен в два раза - "хотя бы до 20%"

"Мы надеемся, что в новый сезон (с 1 сентября 2026 года - ИФ) войдем с новой ставкой пошлины на экспорт сои в размере 30%. Ждем от регулятора этого решения, оно позволит не допустить перекосов, которые были в этом году по экспорту", - сказал глава союза.

По его словам, сегодняшний уровень пошлины недостаточен для защиты внутреннего рынка переработки сои.

В настоящее время пошлина составляет 20%, но не менее $100 за тонну. Она действует по 31 августа 2026 года включительно.

Как отметил Мальцев, ситуацию на рынке сои усугубила льготная квота по экспорту этой масличной культуры, которая была предоставлена регионам Дальнего Востока (для Амурской области - 300 тысяч тонн, Приморского края - 200 тысяч тонн по ставке 5%, но не менее $25 за тонну до 31 декабря 2026 года). "Она привела к увеличению поставок сои с Дальнего Востока. Второй фактор - это, конечно, Ормуз, который спровоцировал серьезный всплеск вывоза сои в Иран", - сказал глава союза.

Он напомнил, что группа "Содружество" ввела на Дальнем Востоке крупный завод по переработке сои, который должен стать драйвером по потреблению этой масличной культуры в регионе.

Говоря о ситуации на рынке рапса и рапсового масла, Мальцев заявил, что экспорт здесь во много будет зависеть от позиции Китая, на который приходится до 90% поставок российского масла. Это связано с ужесточением требований Китая по ГМО. "Сейчас идет диалог между Россельхознадзором и ГТУ КНР, он непростой, но все идет к тому, что наш Россельхознадзор в ближайшее время будет контролировать ГМО по методике Китая, что приведет к серьезному ограничению экспорта в Китай", - сказал он, отметив, что есть и другие факторы, которые могут осложнить зарубежные поставки.

Мальцев также заявил, что введение в октябре 2025 года пошлины на экспорт масличного льна в размере 10%, поддержало переработку. "Мы видим серьезное увеличение экспорта льняного масла. В ближайшее время ожидаем открытия (экспорта - ИФ) льняного шрота в Китай, поэтому объем переработки будет расти, - сказал он. - Защитные меры, считаем, должны быть выравнены с рапсом. Рапс - 30%, лен - 10%, какую ставку в итоге согласует регулятор, сложно сказать, но мы рассчитываем, что это будет хотя бы 20%".