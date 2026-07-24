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Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026-2028 годы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на всем трехлетнем горизонте, опубликовал ожидания на 2029 год.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год повышен до 14,5-14,6% с 14-14,5% в апреле, на 2027 год - до 10,5-12,5% с 8-10%, на 2028 год - до 8-9% с 7,5-8,5%.

С 27 июля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,7-14,0%.

В 2029 году ключевая ставка прогнозируется в размере 7,5-8,5%. Диапазон ставки на подобный период обычно оценивается как нейтральный, то есть оценка уровня нейтральной ставки осталась неизменной.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что усиление проинфляционных рисков, в том числе со стороны бюджетного фактора, может привести к повышению Банком России траектории ключевой ставки, изменения в большей степени затронут прогноз на 2026-2027 годы. Зампред ЦБ Алексей Заботкин тогда добавил, что при прочих равных, если бюджет не придет к нулевому структурному дефициту, то и в 2028 году ставка ЦБ не будет нейтральной.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых. Регулятор отметил, что с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки.

Хроника 16 февраля 2024 года – 24 июля 2026 года Ставка ЦБ РФ
Банк России Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина
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