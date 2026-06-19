Банк России может повысить траекторию ставки на 2026-2027 год

Есть вероятность, что и в 2028 году траектория не станет нейтральной

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Усиление проинфляционных рисков, в том числе со стороны бюджетного фактора, может привести к повышению Банком России траектории ключевой ставки, изменения в большей степени затронут прогноз на 2026-2027 годы.

"Мы дадим наше новое видение траектории ключевой ставки, как я уже сказала, на опорном заседании (в июле - ИФ) и оценим динамику, какая может потребоваться по 2026, 2027 и 2028 году. Но, скорее всего, изменения в большей степени затронут 2026-2027 годы, но это всё равно надо будет еще раз посмотреть и посчитать", - сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что если и будет пересматриваться траектория ставки, то, скорее, вверх, чем вниз.

Зампред Банка России Алексей Заботкин добавил, что при прочих равных, если бюджет не придет к нулевому структурному дефициту, то и в 2028 году ставка ЦБ не будет нейтральной.

"Мы должны исходить из того, что если в 2028 году бюджетная политика будет по-прежнему не в режиме нулевого структурного первичного дефицита, то это будет означать, что и денежно-кредитная политика, скорее всего, в 2028 году не будет полностью нейтральной, потому что она должна будет это компенсировать. Опять же, при прочих равных", - сказал Заботкин.

Изменение бюджетной политики может повлиять и на уточнение Банком России оценки уровня нейтральной ставки, отметила Набиуллина. Она напомнила, что этот анализ регулятор каждый раз проводит в рамках подготовки основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

В пресс-релизе по ставке Банк России отметил более стимулирующий, чем предполагалось ранее, характер планируемого федерального бюджета на 2027-2029 годы, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривал среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 14-14,5%, на 2027 год - 8-10%, на 2028 год - 7,5-8,5% (ранее этот диапазон Банк России оценивал как нейтральный).

"Что касается однозначного уровня ставки, наш апрельский прогноз не предполагал снижения ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10%, в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли. И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то, скорее, вверх, а не вниз. Пространство для снижения ключевой ставки в конце этого года, может быть, даже следующего года (здесь уже вопросы про 2028 год задавались), скорее всего, уменьшится", - отметила Набиуллина.

При этом ЦБ не видит необходимости в дополнительном охлаждении совокупного спроса.

"Мы не считаем, что совокупный спрос должен дальше охлаждаться, потому что спрос со стороны государства внесёт в 2026 году, в 2027 году больший вклад и в спрос, и в рост ВВП, а значит, вклад частного сектора должен быть более сдержанным. Иначе на самом деле дополнительного роста ВВП не произойдет, просто все это стимулирование спроса опять уйдет в ускорение инфляции", - подчеркнула председатель Банка России.

По ее словам, этого нельзя допустить, так как это будет иметь негативные последствия и для населения, и для бизнеса.

"Безусловно, мы слушаем и слышим бизнес, экспертов, их доводы, в том числе прозвучавшие на форуме (ПМЭФ - ИФ), включаем в перечень суждений, которые мы с коллегами рассматриваем, когда на совете директоров обсуждаем эти вопросы, но решение принимаем на базе самостоятельного анализа данных (и среднесрочного прогноза - ИФ)", - подчеркнула Набиуллина.