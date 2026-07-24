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Минэкономразвития РФ поддержало решение ЦБ снизить ставку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ поддерживает решение ЦБ снизить ключевую ставку, решения в сфере ДКП должны приниматься с учетом текущей ситуации в экономике, свой уточненный макропрогноз ведомство представит в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам заседания Банка России, на котором он понизил ставку с 14,25% до 14,0%.

"Поддерживаем продолжение снижения Банком России ключевой ставки. Для разворота темпов роста экономики очень важно, чтобы решения в сфере денежно-кредитной политики принимались с учетом складывающейся экономической ситуации. Свои оценки макроэкономических показателей на текущий год и перспективу уточним в рамках прогноза в сентябре", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году с 4,5-5,5% до 6,0-7,0%, одновременно понизив ожидания по росту ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%.

Майский прогноз Минэкономразвития предполагал инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 5,2%, рост ВВП РФ в 2026 году на 0,4%.

Минэкономразвития РФ ЦБ РФ Банк России
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