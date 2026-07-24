Производитель элементов питания Varta подал заявления о банкротстве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель аккумуляторов и бытовых батареек Varta подал заявления о банкротстве, сообщил Reuters представитель районного суда Штутгарта.



Днем ранее агентство сообщало, что испытывающая трудности компания планирует пойти на такой шаг после того, как ее акционеры - производитель спортивных автомобилей Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер - отказались предоставить дополнительное финансирование.



Теперь Varta грозит разделение. Ключевые кредиторы, включая Deutsche Bank, намерены взять под свой контроль прибыльный бизнес по производству бытовых батареек, в то время как Тойнер выразил заинтересованность в подразделении по производству микроаккумуляторов.



Весной Varta потеряла ключевого клиента: Apple объявила о намерении закупать перезаряжаемые батарейки-таблетки CoinPower для своих наушников AirPods в Китае.