Банк России в пятницу предметно рассматривал два решения по ставке

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов предметно рассматривал паузу, при этом были единичные предложения по ее повышению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы предметно рассматривали два варианта решения: сохранение ставки и снижение на 0,25 п.п. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз - предметно мы рассматривали два варианта", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, шаг, как и на июньском заседании, составил 0,25 процентных пункта, ставка снижена до 14% годовых.