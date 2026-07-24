ЦБ стал придавать меньше значения ближневосточному конфликту как фактору прогнозирования

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России при формировании своих прогнозов придает сейчас конфликту на Ближнем Востоке меньше значения, чем три месяца назад, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы, действительно, внешние факторы рассматриваем в качестве важных факторов, которые влияют на наши решения и, конечно, ограничение судоходства влияет на инфляцию в России по нескольким каналам. С одной стороны, рост мировых цен на энергоносители приводит к увеличению экспортной валютной выручки, к укреплению рубля. Это дезинфляционный фактор. С другой стороны, чем дольше сохраняются перебои с поставками через пролив, тем сильнее проинфляционные риски в виде цен на наш импорт", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, где было принято решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до 14% годовых.

"Как долго будет сохранятся этот конфликт - это по-прежнему, фактор неопределенности. Но хочу сказать, что сейчас мы ему придаем меньше значения, чем, скажем, три месяца назад", - отметила Набиуллина.