ЦБ считает, что банкам хватит капитала для абсорбирования возможных убытков от переоценки ценных бумаг

У банков также достаточно прибыли для этой цели, заявила Набиуллина

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Запаса капитала российского банковского сектора и генерируемой им прибыли достаточно, чтобы абсорбировать возможные убытки от переоценки ценных бумаг из-за снижения фондового рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, есть отрицательная переоценка бумаг, как и случаются положительные переоценки. Банки управляют этими рисками, они прекрасно понимают, что ситуация на рынке может развиваться по-разному. И ответом на это является то, что у банков должен быть капитал, в том числе на непредвиденные обстоятельства", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"У банков достаточно капитала. По нашей оценке, запас капитала сейчас около 10 трлн рублей. Вполне достаточно. Кроме того, у банков достаточно прибыли, чтобы абсорбировать эти убытки", - добавила она.