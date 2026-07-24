ЦБ ожидает более сдержанного роста кредитования во II полугодии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России наблюдает замедление роста кредитования в июне, ожидает, что во втором полугодии он будет более сдержанный, чем был во втором квартале текущего года, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается роста кредитования весной и в целом во втором квартале, то такой рост кредитования был вполне ожидаем в свете стандартных лагов от наших решений по смягчению денежно-кредитной политики. Мы смягчали денежно-кредитную политику с середины прошлого года, и, конечно, это должно влиять на динамику кредитования. Но в весенние несколько месяцев, в апреле-мае, были действительно повышенные темпы роста кредитования. Мы в прошлый раз говорили, что если они будут сохраняться, то это будет вызывать беспокойство", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до 14% годовых.

"В июне мы видим некоторое замедление. И, конечно, с учетом более стимулирующей бюджетной политики, мы считаем, что рост кредитования во втором полугодии должен быть более сдержанным, чем он был во втором квартале этого года", - отметила председатель Банка России.