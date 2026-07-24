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Основатель Zara купил офисное здание в Париже за 800 млн евро

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Испанский миллиардер Амансио Ортега, основатель одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды Inditex SA, приобрел офисное здание в Париже, совершив крупнейшую сделку в сфере европейской офисной недвижимости с 2022 года.

Компания Pontegadea, управляющая активами миллиардера, заплатила за комплекс Capital 8 около 800 млн евро, сообщил представитель компании. Ранее СМИ писали, что сумма может достичь 850 млн евро. Этот проект премиум-класса расположен в 8-м округе Парижа и обладает общей площадью в 45 тысяч квадратных метров.

Pontegadea владеет 59% акций Inditex SA и реинвестирует получаемые дивиденды преимущественно в недвижимость, а также в инфраструктурные и энергетические активы. В 2024 году стоимость объектов недвижимости под управлением компании оценивалась в 19,3 млрд евро.

Личное состояние Ортеги оценивается в $130 млрд, он является самым богатым человеком Испании и занимает 15-е место в списке богатейших людей мира.

Рыночная стоимость Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, составляет 167,6 млрд евро.

Zara Inditex Амансио Ортега Париж Pontegadea Испания Франция
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