Норматив реализации топлива на бирже в РФ может быть снижен до 2%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти обсуждают видоизменение механизма, регламентирующего продажу на бирже определенной доли производимого нефтяными компаниями бензина.

Сейчас действует норматив биржевых продаж бензина, который недавно был временно, с июля по сентябрь включительно, снижен с 15% до 10%. Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, рассматривается включение в этот норматив продажи по правительственным решениям, в частности, поставки сельскохозяйственному сектору, поставки в рамках северного завоза, а также поставки региональным операторам.

При этом реализация непосредственно на бирже должна будет составлять не менее 2% от производства. Обсуждается также возможность снижения норматива до 2% и по дизтопливу.

Один из источников отмечает, что соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства 669, регламентирующее нормативы биржевых продаж.

Норматив по биржевым продажам бензина недавно был временно, с июля по сентябрь включительно, снижен с 15% до 10%. Биржевой норматив по дизтопливу, сообщали в Минэнерго, будет снижен с 16% до 10%, при этом сроки не назывались, а соответствующего изменения в правительственных документах еще нет.

Ранее Минфин предложил учитывать в нормативе биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам. Как сообщал статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, эта поправка в Налоговый кодекс предлагается по просьбе сельскохозяйственного сектора. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс, включающие в норматив биржевых продаж реализацию топлива вне биржи "с учетом особенностей, устанавливаемых правительством" внесены в части акцизов - несоблюдение биржевых нормативов вело к обнулению акциза на нефть. Поправки уже приняты Советом Федерации.