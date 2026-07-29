Нефть Brent подорожала до $87 за баррель после резкого падения цены накануне

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в среду после резкого падения по итогам предыдущих двух сессий.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени торгуются по $87,06 за баррель, что на $2,97 (3,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они упали на $4,27 (4,8%), до $84,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $2,62 (3,31%), до $81,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $3,35 (4,1%), до $79,26 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на двухнедельных минимумах на фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Однако в среду котировки перешли к активному восстановлению на сообщениях, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim. "Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР.

Также иранские ВВС сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,3 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в среду в 17:30 по Млскве.