Airbus удвоил квартальную чистую прибыль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль во втором квартале более чем в два раза, выручку - на 28%.

В отчетный период чистая прибыль компании составила 1,66 млрд евро против 732 млн евро за сопоставимый период предыдущего года.

Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности Airbus - выросла в 1,5 раза, до 2,43 млрд евро. Квартальная выручка компании увеличилась до 20,53 млрд евро с 16,07 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Airbus, предполагал, что ее чистая прибыль составит 1,59 млрд евро, скорректированная EBIT - 2,19 млрд евро, выручка - 20,25 млрд евро.

Выручка в сегменте гражданских самолетов повысилась на 37%, до 15,44 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - снизилась на 1% и составила 2,08 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте вырос на 10%, до 3,48 млрд евро.

В первом полугодии Airbus поставил 351 гражданский самолет по сравнению с 306 самолетами годом ранее. Заказы в этом сегменте за шесть месяцев увеличились до 886 лайнеров с 494 единиц годом ранее. На конец июня портфель заказов насчитывал 9222 самолета.

Компания по-прежнему прогнозирует скорректированную EBITDA на уровне 7,5 млрд евро на текущий год. Она рассчитывает поставить порядка 870 гражданских самолетов в этом году.

С начала 2026 года капитализация Airbus выросла на 5,8%.