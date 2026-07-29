Поиск

Airbus удвоил квартальную чистую прибыль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль во втором квартале более чем в два раза, выручку - на 28%.

В отчетный период чистая прибыль компании составила 1,66 млрд евро против 732 млн евро за сопоставимый период предыдущего года.

Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности Airbus - выросла в 1,5 раза, до 2,43 млрд евро. Квартальная выручка компании увеличилась до 20,53 млрд евро с 16,07 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Airbus, предполагал, что ее чистая прибыль составит 1,59 млрд евро, скорректированная EBIT - 2,19 млрд евро, выручка - 20,25 млрд евро.

Выручка в сегменте гражданских самолетов повысилась на 37%, до 15,44 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - снизилась на 1% и составила 2,08 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте вырос на 10%, до 3,48 млрд евро.

В первом полугодии Airbus поставил 351 гражданский самолет по сравнению с 306 самолетами годом ранее. Заказы в этом сегменте за шесть месяцев увеличились до 886 лайнеров с 494 единиц годом ранее. На конец июня портфель заказов насчитывал 9222 самолета.

Компания по-прежнему прогнозирует скорректированную EBITDA на уровне 7,5 млрд евро на текущий год. Она рассчитывает поставить порядка 870 гражданских самолетов в этом году.

С начала 2026 года капитализация Airbus выросла на 5,8%.

Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП РФ в июне в 1,1% в годовом выражении

В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

 В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

 Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

Brent подорожала на 7,05% до $90,02 за баррель

В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

 В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

В США ставки по ипотеке достигли максимума почти за год

Brent подорожала до $88,25 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов