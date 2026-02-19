Airbus дала слабый прогноз поставок на 2026 год

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в четвертом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 6%, выручку – на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 2,58 млрд евро по сравнению с 2,42 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Airbus повысилась до 25,98 млрд евро с 24,72 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBIT – ключевой показатель деятельности компании – подскочила на 17% до 2,98 млрд евро.

Аналитики, чей-консенсус-прогноз приводит сама компания, ожидали чистую прибыль на уровне 2,36 млрд евро, выручку – 26,51 млрд евро, скорректированную EBIT – 2,87 млрд евро.

Выручка в сегменте гражданских самолетов увеличилась на 5% до 18,69 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - на 8% до 3,32 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 1% до 4,53 млрд евро.

За весь прошлый год Airbus поставила 793 гражданских самолета по сравнению с 766 самолетами годом ранее. Объем полученных заказов в этом сегменте увеличился до 1 тыс. с 878 воздушных судов. На конец года портфель насчитывал 8 754 заказа – исторический максимум для этой отсечки.

Стоимость новых заказов в оборонно-космическом сегменте достигла рекордных 17,7 млрд евро по сравнению с 16,7 млрд евро в 2024 году.

Airbus в этом году рассчитывает поставить клиентам 870 гражданских самолетов (консенсус Visible Alpha - 907) и получить скорректированную EBIT на уровне 7,5 млрд евро.

Совет директоров компании предложит годовому собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2025 год в размере 3,2 евро на акцию. Годом ранее она выплатила дивиденды, в том числе специальные, в общем размере 3 евро на акцию.

Акции Airbus дешевеют на 5,2% на торгах в Париже в четверг.