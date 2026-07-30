ЦБ Узбекистана отметил признаки перегрева экономики страны

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста экономики Узбекистана в последние кварталы выше ее потенциала, который может быть обеспечен в рамках имеющихся производственных возможностей, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка страны Самигжон Иногамов. Об этом пишет Gazeta.uz.

"Если фактический рост превышает этот потенциальный уровень, это означает наличие признаков перегрева. Мы регулярно разъясняем это и в обзорах денежно-кредитной политики. В последние кварталы экономический рост складывается выше своего потенциального уровня", - сказал Иногамов.

По данным ЦБ, в первом квартале 2026 года ВВП Узбекистана вырос на 8,7%, в первом полугодии - на 8,5%. Регулятор прогнозирует, что по итогам года рост составит 7,5-8%, что значительно выше показателей за предыдущие годы.

"По итогам этого года уровень потенциала экономики будет пересмотрен. С большой вероятностью будет пересмотрен в сторону повышения. Когда мы говорили о потенциале роста в 6-7% по итогам 2025 года, нужно учитывать, что в прошлые годы этот потенциал был еще ниже. Если экономический рост не оказывает существенного влияния на инфляцию, то потенциал может быть увеличен", - пояснил Иногамов.

Говоря о возможности ускорить экономический рост до 9-10% в условиях жесткой денежно-кредитной политики, Иногамов отметил, что такой показатель не является для страны аномальным или труднодостижимым, "это вполне реалистичный темп".

По его словам, в последнее время ускорение экономического роста происходит одновременно со снижением инфляции. "Когда высокий рост обеспечивается за счёт расширения экономического потенциала, он не оказывает негативного влияния на инфляцию", - отметил он.

Иногамов считает, что важнейшая задача на среднесрочную перспективу - повышать потенциал для ускоренного экономического роста.

"То есть необходимо обеспечить эффективность инвестиций и расширять производственные мощности. За счёт поддержки факторов предложения можно уравновесить давление на цены. Второе важное направление - повышение производительности труда. Рост производительности труда позволит одновременно обеспечивать высокие темпы экономического роста и низкую инфляцию", - сказал он.

По его словам, совокупный спрос в экономике остается очень активным и, как ожидается, сохранит высокие темпы во второй половине года.

"Этому способствуют, с одной стороны, высокий потребительский спрос, с другой стороны - пересмотр бюджетных расходов в сторону увеличения. Это тоже оказывает определенное давление на совокупный спрос. Факторы спроса остаются преобладающими в экономике, что вынуждает Центробанк сохранять жесткие денежно-кредитные условия. То есть по мере того, как эти факторы будут приходить в равновесие, степень жесткости денежно-кредитных условий также будет постепенно смягчаться", - сказал он.

По его словам, увеличение бюджетных расходов, согласно фискальной стратегии, в основном направлено на ускорение инфраструктурных программ и рост инвестиций. Центробанк изучает влияние этих расходов совместно с министерством экономики и финансов. В краткосрочной перспективе дополнительные расходы могут усиливать спрос и инфляционное давление. Однако в дальнейшем инвестиции в инфраструктуру способны расширить производственные возможности и тем самым снизить давление на цены.

По обновленным прогнозам правительства, рост ВВП Узбекистана в 2026 году ожидается на 8,1%. В 2025 году экономика республики выросла на 7,7%.