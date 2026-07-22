Власти Узбекистана хотят к 2030 г. снизить долю теневой экономики до 20%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана рассчитывает к 2030 году снизить долю теневой экономики до 20% с 26,9% на конец 2025 года.

Такие цифры приводятся в фискальной стратегии на 2027-2029 годы, опубликованной министерством экономики и финансов страны.

Согласно данным стратегии, уровень теневой экономики в Узбекистане снизился с 50% ВВП в 2019 году до 26,9% в 2025 году.

По оценкам ведомства, в 2026 году уровень теневой экономики планируется понизить до 25%, в 2027 году - до 23,5%, в 2028 году - до 21,8% и в 2029 году - до 20%.

"Сокращение теневой экономики является сегодня одним из важных направлений экономической политики республики. Для сокращения теневой экономики внедряются адресные подходы, направленные на расширение безналичных расчётов, цифровизацию и выявление рисков", - отмечается в документе.

Основные направления дальнейшего сокращения доли теневой экономики заключаются в следующем: стимулирование перехода субъектов предпринимательства и самозанятых лиц из неформального сектора экономики в формальный сектор путём создания удобных и упрощённых условий для работы; предоставление дополнительных льгот по привлечению бухгалтеров и налоговых консультантов; повышение налоговой культуры среди населения и предпринимателей; цифровизация налогового и таможенного администрирования; стимулирование расширения безналичных платежей; борьба с искусственным дроблением бизнеса, сокрытием оборота и другими схемами уклонения от уплаты налогов, неформальной занятостью и др.

Ведомство отмечает, что указом президента Узбекистана от 10 декабря 2025 года поставлены целевые ориентиры в борьбе с теневой экономикой до 2030 года: сократить ее долю в ВВП в 1,3 раза, довести долю безналичных платежей населения в торговле и услугах до 75% и расширить официальную занятость.