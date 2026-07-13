Власти Узбекистана ожидают роста ВВП страны до 2030г на 8-9% в год

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Задача по увеличению ВВП Узбекистана до $240 млрд к 2030 году, поставленная ранее главой государства Шавкатом Мирзиёевым, требует обеспечения экономического роста на 8-9% в год, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Для перевода экономики на модель технологичного и инновационного развития и доведения объема валового внутреннего продукта до $240 млрд к 2030 году необходимо обеспечить ежегодный рост экономики не менее чем на 8-9 процентов. В этом процессе развитие металлургической отрасли должно опираться на устойчивую сырьевую базу, выпуск конкурентоспособной продукции и внедрение современных технологий", - говорится в сообщении по итогам проведенного Мирзиёевым совещания по развитию черной металлургии.

На совещании отмечалась зависимость Узбекистана от импорта, высокая себестоимость и энергопотребление, а также низкая результативность работы по цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта. Отмечено, что в условиях глобальной нестабильности и проблем с логистикой на ключевых международных транспортных коридорах эти вопросы приобретают особую актуальность.

"За последние 10 лет потребность нашей страны в листовом прокате, сортовом металлопрокате, трубной продукции и металлоконструкциях увеличилась в 3 раза и достигла 5,5 млн тонн. Только для строящихся атомной электростанции, четвертой медно-обогатительной фабрики и нового медеплавильного завода потребуется около 2,5 млн тонн листового проката и арматуры", - говорится в сообщении.

По прогнозам, до 2030 года годовая потребность в металлопродукции в Узбекистане увеличится в 1,5 раза и превысит 8 млн тонн.

"На совещании также обсуждались вопросы цифровизации металлургической отрасли и внедрения технологий искусственного интеллекта. Отмечено наличие на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате результатов по снижению операционных затрат, себестоимости и энергопотребления, повышению производительности труда благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Будет разработана программа, призванная за счет внедрения технологий ИИ и цифровизации повысить эффективность использования оборудования на металлургических предприятиях на 20%, снизить себестоимость продукции на 10%, энергопотребления - на 15%, а также сократить затраты на техническое обслуживание и технологические простои на 20%", - уточняется в сообщении.

Мирзиёев, подчеркнув необходимость совершить "технологический рывок" в металлургической отрасли, определил в качестве приоритетных задач расширение сырьевой базы черной металлургии, снижение импортозависимости, широкое внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, освоение производства новых видов продукции, а также укрепление кооперации с частным сектором.

В настоящее время в металлургической отрасли Узбекистана работают около 150 средних и малых частных предприятий. Для стабильного снабжения их сырьем будет создана отдельная компания, которая займется централизованным импортом сырья. Ей будет выделено $200 млн, импортное сырье будет реализовываться исключительно через биржу.

На совещании особое внимание уделено вопросам расширения ассортимента металлопродукции, укрепления кооперации между крупными металлургическими комбинатами и частными предприятиями.

Кроме этого, на 90 га площади на территории Бекабадского металлургического комбината будет создан "Промышленный парк экологических технологий Узбекистана" с готовой инфраструктурой. Поставлена также задача разработать программу кооперационных проектов общей стоимостью $100 млн вокруг крупных металлургических предприятий Самарканда, Джизака, Намангана и Сырдарьи. Это позволит расширить цепочки создания добавленной стоимости в этих регионах и локализовать производство новых видов продукции.

Как сообщалось ранее, объем ВВП Узбекистана по итогам 2026 года, согласно прогнозам, достигнет более $180 млрд. В 2025 году экономика Узбекистана выросла на 7,7%. Правительство Узбекистана ожидает роста ВВП страны в 2026 году на 6,6%.