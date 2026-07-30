Банки, РГО и ВЭБ.РФ во II кв. увеличили выдачу гарантий участникам госзакупок, снизив их объем на 21,4%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2026 года банки, региональные гарантийные организации (РГО) и ВЭБ.РФ выдали участникам госзакупок 517 тыс. (495,9 тыс. годом ранее) независимых гарантий общим стоимостным объемом 755,8 млрд рублей (961,5 млрд рублей), говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ). Таким образом, объем банковских гарантий сократился на 21,4% при росте их числа на 4,3%.

Большая часть гарантий, 313,3 тыс. на 605 млрд рублей, была выдана участникам госзакупок для обеспечения исполнения контракта. Годом ранее на эти цели получено 308,4 тыс. гарантий на 781,9 млрд рублей.

Еще 184,7 тыс. гарантий (164,4 тыс. во II квартале прошлого года) на 132 млрд рублей (158,4 млрд рублей) предоставлено для обеспечения заявок на участие в закупках.

Для обеспечения гарантийных обязательств было выдано еще 18,5 тыс. гарантий на 17,8 млрд рублей (22,4 тыс. гарантий на 20 млрд рублей годом ранее).

По действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января 2022 года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и РГО.

Как сообщалось, всего во II квартале текущего года госзаказчики заключили 1,86 млн контрактов на 6,73 трлн рублей.