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Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи купит MarketAxess за $5,7 млрд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Intercontinental Exchange (ICE), владелец Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), договорился о покупке оператора трейдинговой платформы MarketAxess Holdings за $5,7 млрд.

Как говорится в пресс-релизе, ICE заплатит $167 за акцию MarketAxess, что предусматривает премию в 33% к котировкам на закрытие торгов в среду.

MarketAxess, основанная в 2000 году, является оператором крупной платформы для торговли бумагами с фиксированной доходностью.

NYSE ICE MarketAxess Нью-Йоркская фондовая биржа США Intercontinental Exchange
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