Иена в паре с долларом США подорожала почти на 3%, вызвав слухи об интервенциях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Взлет курса японской иены в паре с долларом США вечером в четверг породил слухи о новых интервенциях властей Японии на валютном рынке, сообщает Bloomberg.

К 17:33 по Москве курс доллара к иене упал на 2,8%, до 158,82 иены против 163,42 иены по итогам предыдущих торгов. Это самое резкое укрепление иены с апреля.

Ранее сообщалось, что власти Японии потратили рекордные 11,73 трлн иен ($73,2 млрд) на поддержку нацвалюты в период с 28 апреля по 27 мая.

"Динамика в паре доллар/иена демонстрирует классические признаки интервенции", - написал Ноа Баффем из CIBC Capital Markets.

Днем в четверг иена уже укреплялась к доллару, хотя и намного более умеренными темпами, на итогах заседания Федеральной резервной системы США. Накануне Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых.

"Предыдущая валютная интервенция также состоялась на следующий день после заседания FOMC", - отметил старший стратег Mizuho Bank Масаюки Накадзима.