Минпромторг предложил продлить и расширить эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной продукции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной продукции планируется продлить до 28 февраля 2027 года. Соответствующий проект постановления разработан Минпромторгом РФ и опубликован на regulation.gov.ru.

Эксперимент был начат 24 ноября 2025 года и должен завершиться 31 августа 2026 года.

"Предлагаемое проектом постановления продление эксперимента положительно отразится на готовности бизнеса к вступлению обязательных требований по маркировке средствами идентификации в указанных отраслях, внедрение которой (...) планируется с 1 марта 2027 года", - отмечают авторы проекта.

Одновременно Минпромторг предлагает также включить в эксперимент дополнительные продукты, классифицируемые кодами ТН ВЭД 0303 (рыба мороженная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции), 0406 10 800 0 (прочие молодые сыры, включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог), 0504 00 000 0 (кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые), 2105 (мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао), 2201 90 000 0 (прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег).