Миннауки Казахстана и Сколтех подписали меморандум о сотрудничестве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования Казахстана и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере науки, технологий, подготовки исследовательских кадров и развития инноваций, сообщила пресс-служба Миннауки.

Документ по итогам встречи министра науки и высшего образования Саясата Нурбека с представителями Сколтеха подписали вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова и вице-президент по стратегическим партнерствам Сколтеха Алексей Ситников.

Согласно меморандуму, стороны намерены развивать академическое и научное сотрудничество по стратегически важным направлениям, реализовывать совместные исследовательские проекты, расширять возможности для научных стажировок, обмена опытом и укрепления международных академических связей.

"Одним из ключевых направлений взаимодействия станет организация научных стажировок для ученых, научно-педагогических работников, магистрантов и докторантов Казахстана с предоставлением доступа к современной исследовательской инфраструктуре, библиотечным ресурсам и научным лабораториям Сколтеха. Также планируется проведение совместных конференций, семинаров, лекций и образовательных инициатив, направленных на развитие профессиональных компетенций исследователей", - говорится в сообщении.

Сотрудничество позволит казахстанским ученым, научно-педагогическим работникам, магистрантам и докторантам проходить стажировки в одном из ведущих исследовательских университетов, получать доступ к передовой научной инфраструктуре, современным лабораториям и международным исследовательским проектам.

В министерстве отметили, что Сколтех включен в перечень рекомендуемых организаций для прохождения научных стажировок по международной стипендии "Болашак".

Развитие сотрудничества стало продолжением договоренностей, достигнутых в декабре 2025 года в ходе визита казахстанской делегации в Москву. Тогда также был подписан меморандум о сотрудничестве между Сколтехом и Satbayev University.